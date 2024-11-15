«Делимобиль» выяснил, насколько российские водители готовы к поездкам на китайских автомобилях

«Делимобиль», оператор каршеринга, в рамках исследования выяснил, что каршеринг положительно влияет на осведомленность россиян о марках автомобилей китайского производства. 60% опрошенных считают, что китайские автомобили широко представлены на российском рынке, а 44% пользователей каршеринга уже имеют опыт аренды китайского автомобиля в сервисах краткосрочной аренды. Этому способствует разнообразие автопарка, которое в Делимобиле уже более чем на 30% представлено китайскими автомобилями разного класса. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

В целом китайские автомобили занимают заметную долю на дорогах: по мнению четверти опрошенных (26%), 5 из 10 автомобилей на дороге — китайские; еще четверть (25%) отмечает, что китайские автомобили составляют более половины всех встречающихся машин. 54% опрошенных уверены, что сервисы каршеринга, предлагающие автомобили китайских производителей, повышают осведомленность общества о них. 67% респондентов, пользующихся услугами краткосрочной аренды авто, встречали китайские автомобили в сервисах каршеринга, а 44% совершали поездки за рулем этих автомобилей. Более 25 различных моделей китайских автомобилей представлены в сервисе каршеринга «Делимобиль».

Основными факторами привлекательности китайского автомобиля 90% опрошенных называют дизайн, а 69% отмечают их технологичность. Аудитория видит, как широко представлены китайские автомобили на дорогах городов (60%), особенно в каршеринге. По опыту «Делимобиля» китайские автомобили сейчас показывают эксплуатационную надежность.

40% опрошенных заявили, что в ближайшее время не готовы приобретать собственный автомобиль. По оценкам участников авторынка эта доля растет в связи с повышением издержек владения личным автомобилем. Однако те, кто готовы к приобретению, в каждом третьем случае рассматривают именно китайский автомобиль (32%). 60% опрошенных пользователей краткосрочной аренды при этом указали, что им не важна страна происхождения автомобиля при выборе в сервисе каршеринга.

Для пользователей каршеринга, которые уже владеют личным автомобилем китайского производства, важным фактором является страна происхождения автомобиля, предлагаемого в каршеринге. Такие пользователи более склонны выбирать каршеринговые автомобили китайских брендов, поскольку они уже доверяют этой марке и ориентируются на знакомые характеристики. По оценке Делимобиля это работает и в обратную сторону — пользователи, которые ездили на разных китайских автомобилях в каршеринге, в будущем выбирают их для покупки. Самую высокую осведомленность пользователи имеют о брендах HAVAL, Chery, Geely, которые имеют самую большую численность в каршеринге.

Методология: социологический опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в октябре 2024 г. Опрошены 1,5 тыс. респондентов от 18 до 55 лет, владеющих водительским удостоверением категории В и проживающих в городах с высоким присутствием каршеринга. Метод сбора данных: количественное исследование с использованием метода онлайн-опроса (CAWI) по готовой панели. Статистическая погрешность данных не превышает 2,5%.