Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи

T2, российский оператор мобильной связи, исследовал востребованность мобильных услуг, а также цифровые привычки жителей 123 малых населенных пунктов Краснодарского края и Республики Адыгеи, где мобильная связь появилась в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители T2.

Т2 проанализировала голосовой и интернет-трафик в 123 селах, поселках и хуторах южных регионов с численностью населения до 500 человек. Связью малые населенные пункты были обеспечены по федеральному проекту УЦН 2.0. По данным компании, жители небольших и отдаленных поселений за III квартала 2024 г. использовали мобильный интернет в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно аналитическому исследованию компании «ТМТ Консалтинг», составленному при поддержке Т2, «Ростелекома» и Минцифры России, 99% представителей возрастной категории до 35 лет используют 4G каждый день, среди опрошенных старше 56 лет доля ежедневных пользователей высокоскоростного интернета достигает 87%. При этом более половины жителей выходят в сеть несколько раз в день. Чаще всего респонденты тратят гигабайты дома (98%), на работе (59%), в дороге (49%) и на учебе (11%).

Среди целей выхода в интернет лидирует общение с родными и друзьями: 96% используют 4G для общения в соцсетях и разговоров с близкими. В топ также входят чтение и просмотр федеральных (81%) и региональных (65%) новостей, получение госуслуг (72%), прослушивание музыки (68%), пользование электронной почтой (58%). Помимо этого, с помощью мобильного интернета жители сел и хуторов оформляют запись к врачу (42%), подбирают варианты проведения досуга (29%), ищут очную (21%) и удаленную (11%) работу.

Самыми востребованными приложениями у жителей малых населенных пунктов стали мессенджеры – ими пользуются 95% опрошенных. Соцсети популярны у 86% респондентов, приложения мобильных операторов – у 81%. Также в топе сервисы банков (79%), видеоплатформ (73%) и маркеплейсов (63%).

Кроме того, Т2 оценила голосовую активность в небольших поселениях Краснодарского края и Адыгеи. По данным оператора, количество выговоренных минут с начала текущего года увеличилось в 2,4 раза год к году. При этом 80% опрошенных звонят как с помощью традиционной мобильной связи, так и через приложения.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Т2 продолжает принимать активное участие в реализации программы устранения цифрового неравенства. Для нас, как социально ответственной компании, важно, чтобы люди обладали равными возможностями при использовании digital-услуг, независимо от того, где находится их дом. Техническая дирекция компании обладает широкой экспертизой в строительстве базовых станций и в полной мере применяет свой опыт при проектировании сети в небольших и труднодоступных поселениях. Мы видим результаты нашей работы: жители сел и хуторов получают доступ ко всем современным цифровым сервисам и успешно их осваивают».

Малые и отдаленные населенные пункты Краснодарского края и Республики Адыгеи были обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Оператор T2 выступает в качестве центра компетенций и технологического партнера: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, а также поставляет оборудование для ее строительства.