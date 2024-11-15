«МегаФон» расширил покрытие LTE в Шимановске и Широком

Жители города Шимановск теперь могут подключиться к высокоскоростному мобильному интернету в любой точке города. Инженеры оператора запустили дополнительную базовую станцию в жилом секторе и улучшили параметры LTE-сигнала. Также в результате проведенных работ емкость сети была увеличена на 15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После расширения телеком-инфраструктуры покрытие 4G «МегаФона» в Шимановске стало более равномерным. Мобильная связь на комфортной скорости до 30 Мбит/с теперь доступна в районе улицы Партизанской, где ранее сигнал был слабым, особенно в подвальных помещениях или домах с толстыми наружными стенами.

Наращивание зоны покрытия в городе позволяет сохранять для абонентов высокое качество связи при постоянно растущей нагрузке на сеть. В Шимановске постоянно проживает более 16 тыс. человек, основная часть населения работает на космодроме «Восточный», до которого около 35 километров. Здесь проходит Транссибирская магистраль, а рядом с городом — федеральная трасса «Амур», связывающая Читу и Хабаровск.

«Модернизация LTE в Шимановске — всего лишь один из этапов работы наших специалистов по улучшению качества связи в Амурской области. В этом году мы обновили существующие и включили в работу новые телеком-объекты более, чем в 10 населенных пунктах региона, в том числе в Тынде, Казанке, Большой Сазанке, Казачьем. Также обновили нашу сеть в поселке Широкий. Аналитика показывает, что мобильный интернет в этом небольшом поселке востребован пользователями. В месяц на приложения, мессенджеры и просмотр видео один абонент здесь тратит около 20 ГБ, что сопоставимо со средними показателями для жителя города», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Доступный мобильный интернет для амурчан все чаще становится одним из ключевых критериев удобства проживания в городе или сельской местности. В регионе распространено получение цифровых государственных услуг, многие жители получают дополнительное образование или работают в онлайн-формате. Телеком-инфраструктура в области развивается вслед за потребностями пользователей. Увеличение LTE-покрытия и высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам расширять свои профессиональные возможности, быстро находить решения проблемных вопросов», — отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.