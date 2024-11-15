МТС построила ВОЛС к Зейскому водохранилищу

МТС завершила строительство волоконно-оптической линии связи к селу Береговой на севере Амурской области. Запуск ВОЛС, протяженностью в 140 километров, позволил увеличить передачу информации по каналу с 1 до 10 Гб/с, повысить емкость и расширить транспортную составляющую сети в прибрежных поселках Зейского водохранилища.

Строительство ВОЛС проходило в сложных природных и климатических условиях. Специалисты работали в труднопроходимых местах амурской тайги с пересеченной местностью и с большим количеством рек, над самой крупной из которых Гилюем, ВОЛС проходит по воздушному переходу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая телеком-инфраструктура обеспечит отказоустойчивую работу мобильной сети в поселках Береговой, Хвойный и Снежногорский, а также позволит внедрять в труднодоступных территориях Зейского округа инновационные цифровые решения, а том числе видеонаблюдение и аналитику, мониторинг пожаров и задымлений, сервисы гидрологии, сейсмической активности, контроля транспорта и логистики.

Строительство ВОЛС позволяет повысить скорости мобильного интернета для абонентов. Теперь местные жители, рыбаки, охотники и отдыхающие на «золотых песках» Снежногорска смогут с большим комфортом пользоваться экосистемными сервисами МТС – смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, обмениваться «тяжелыми» видеофайлами в мессенджерах и соцсетях, совершать видеозвонки в HD качестве.

«Зейский округ – важный промышленный регион, где расположены горнорудные, транспортно-логистические и лесозаготовительные предприятия. Надежная связь и скоростной мобильный интернет необходимы для экономики округа, внедрения инновационных технологий добычи полезных ископаемых, поиска и разработки новых месторождений. Запущенная волоконно-оптическая линия связи, повышает емкость сети, что особенно важно в туристический сезон, когда пляжи Снежногорска принимают сотни отдыхающих, а рыбаки и охотники отправляются за трофеями на берега многочисленных заливов и бухт Зейского водохранилища. Надежная связь, это не только развлечение и возможность поделиться с друзьями фото добычи, но и безопасность отдыхающих и местных жителей», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

МТС продолжает наращивать телеком-инфраструктуру в северных районах Амурской области. Так, ранее был проложен ВОЛС на участках: Сковородино-Джалинда, Тыгда-Зея и Невер-Соловьевск, что позволило увеличить скорость мобильного интернета, и повысить стабильность работы сети, а также заложить фундамент для цифровой трансформации отдаленных территорий региона.