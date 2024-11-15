CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Передовые финтех- и ИИ-решения Сбербанка помогут в заказе авто из-за границы

Сбербанк интегрировал свои передовые финтех- и ИИ-решения в сервис заказа авто из-за границы ― международный импортер Terminal A. Сервис открывает дилерским сетям, независимым автосалонам, корпоративным автопаркам, таксопаркам и операторам каршеринга доступ к 30 европейским, японским, корейским и китайским автомобильным брендам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса: «"Сбер ID" и "СберБизнес ID" упрощают аутентификацию пользователей и оформление сделок, а “Моментальные платежи”, обеспечивают мгновенную оплату. Для оперативной связи на всех этапах поставки в сервис интегрирован чат-бот, который ответит на вопросы пользователя о статусе заказа или характеристиках автомобилей».

Сбербанк гарантирует безопасность сделки с помощью аккредитива и берет на себя обязательство по оплате поставщику только после подтверждения каждого этапа поставки: от производства и доставки, до таможенной очистки и выдачи автомобиля. Это минимизирует финансовые риски для российских клиентов Terminal A и позволяет им закупать большее количество автомобилей на склад или под клиента, оптимизируя затраты. Теперь клиенты из России могут быть уверены в том, что процесс оплаты и доставки тщательно контролируется на каждом этапе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Созданный россиянами разработчик мобильных игр нашел способ продать свои акции на $50 млн

Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом

Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще