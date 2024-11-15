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Предприниматели Подмосковья теперь могут онлайн получить доступ к системе учета алкоголя

На портале госуслуг Московской области запустили новый онлайн-сервис для предпринимателей региона, который позволяет получить доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый электронный сервис предназначен для компаний, у которых аннулирована лицензия и или прекращено ее действие. В этом случае можно подать электронное заявление на предоставление доступа в систему ЕГАИС для списания остатков алкогольной продукции и ее возврата поставщикам. Новшество поможет избежать ошибок при заполнении заявления, позволит быстрее получить доступ к системе, сократит время проверки сведений. А благодаря тому, что заявление будет рассматриваться автоматически, снизится нагрузка на сотрудников, которые были ответственны за данное направление работы», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

ЕГАИС – система, которая создана для контроля за производством и продажей алкоголя. Через нее компании обязаны отчитываться о розничной продаже алкогольной продукции. В случае, если лицензия аннулирована, в течение двух месяцев предприниматель имеет право на хранение остатков алкоголя и их возврат поставщику под контролем лицензирующего органа.

Сервис «Предоставление доступа в ЕГАИС» доступен на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться им бесплатно могут юридические лица.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале и заполнить поля электронной формы. После внесения номера лицензии сервис проверит и заполнит данные, которые нужны для получения доступа к системе. Решение о предоставлении доступа также будет сформировано автоматически.

Услуга предоставляется в течение двух рабочих дней.

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