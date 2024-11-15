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Rutube поделился своими показателями и рассказал об улучшениях на платформе

Видеохостинг Rutube сильно изменился и за последний год значительно нарастил свои показатели. Библиотека видео сегодня составляет более 294 млн, вместе с тем растет и аудитория. Ежемесячный показатель в октябре достиг 67,1 млн пользователей, а максимальный дневной в ноябре – 14,3 млн (по данным Mediascope).

Платформа постоянно обновляется и улучшается, сегодня она предлагает множество удобных инструментов для авторов контента: электронный кошелек, улучшенную систему поиска, возможность переноса контента с других платформ, донаты, эмбедную сеть и многое другое.

В планах Rutube – запустить поиск видео не только по названиям, но и по смыслу, а также персонализировать короткие видео, интегрировать разные форматы и добавить систему учета оценок и отзывов, которые повысят качество рекомендаций.

Видеохостинг также анонсировал скорый запуск проекта «Станция талантов» с Московским метрополитеном, который поможет поддержать начинающих артистов.

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