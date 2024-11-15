В 66 населённых пунктах Самарской области появился 4G‑интернет «МегаФона»

Более 15 тыс. жителей небольших деревень, сёл и поселков в 21 районе области получили доступ к современным цифровым сервисам в сети оператора. Это стало возможно благодаря второму этапу федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0.

Сотрудничество с департаментом информационных технологий и связи области позволило обеспечить быстрой передачей данных ещё 66 населённых пунктов, где проживает от 100 до 500 человек. Максимальная скорость интернета после проведенных работ может достигать 50 Мбит/с. Это значит, что наряду с общением у абонентов оператора появилась возможность, не покидая дома, получить медицинскую помощь онлайн, оформить государственную услугу (например, подать заявление на регистрацию автомобиля, замену паспорта или записать детей в школу).

«Расширение сети в небольших и удаленных поселениях — социально значимая задача. В таких посёлках большая доля пожилых людей, которым важно оставаться на связи с детьми и внуками. Кроме того, стабильный сигнал облегчает выполнение повседневных задач, позволяет получать образование и работать, не выезжая в районные центры. По росту трафика мы видим востребованность мобильного интернета у сельских жителей. В среднем на одного сельчанина приходится 32 ГБ трафика в месяц — на 15% больше, чем годом ранее», — сказал Виктор Югай, директор «МегаФона» в Самарской области.

Инженеры использовали средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволило пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и загружать большие объёмы информации даже во время пиковых нагрузок. Также сельские жители получили возможность звонить по технологии VoLTE, которая обеспечивает одновременное общение и доступ к необходимым цифровым сервисам.

Мероприятия по устранению цифрового неравенства реализуются в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» с 2014 г.