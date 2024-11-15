«Яндекс Аренда» начала работать еще в девяти городах

«Яндекс Аренда» начала работать в Самаре, Красноярске, Омске, Казани, Воронеже, Уфе, Саратове, Тюмени и Сочи. Арендаторам и собственникам теперь доступен весь функционал сервиса и инструменты, которые помогут сократить сроки сдачи жилья и перевести все процессы аренды в онлайн-формат. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Яндекс Аренда».

«Сегодня «Яндекс Аренда» уже представлена в столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, – и в 14 крупнейших городах России. Среди них – Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, а также Самара, Красноярск, Омск, Казань, Воронеж, Уфа, Саратов, Тюмень и Сочи. В каждом из них долгосрочная аренда пользуется высоким спросом как среди местного населения, так и жителей других регионов, которые переезжают в мегаполисы, в том числе за работой и высшим образованием. Собственникам и арендаторам в новых городах присутствия «Яндекс Аренда» предложит удобные инструменты по сдаче и поиску съемных квартир. Весь процесс аренды в нашем сервисе происходит в онлайн-формате, что позволяет находить жильцов и подходящие съемные квартиры в кратчайшие сроки – без поездок на просмотры и звонков, всего в несколько кликов в приложении или на сайте сервиса», – сказал Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Инструменты для жильцов

Будущие жильцы могут арендовать недвижимость без комиссии и полностью онлайн. Все квартиры, размещенные на площадке, проверяются специалистами сервиса на предмет соответствия фото и описанию.

Внимательно изучить доступные варианты и принять финальное решение без поездок на просмотры позволяют 3D-туры, которые передают все габариты жилья и планировку. По опыту работы сервиса в столичных регионах 95% квартир сдаются полностью онлайн благодаря виртуальным турам.

Чтобы найти и снять квартиру арендатору нужно только заполнить небольшую анкету с рассказом о себе и откликнуться на объявление с понравившейся квартирой. Всю дальнейшую коммуникацию с собственником сервис проводит на своей стороне.

Инструменты для собственников

Специалисты «Яндекс Аренды» помогут собственнику определить стоимость квартиры и займутся подготовкой объявления – созданием виртуального тура и фотографиями. Также менеджеры сервиса берут на себя все взаимодействие с арендаторами и отвечают на звонки потенциальных жильцов. Собственнику нужно только выбрать подходящего кандидата, соответствующего его пожеланиям и требованиям, ознакомившись с онлайн-анкетами. После этого с жильцом в приложении заключается договор, арендатор получает ключи через курьерскую доставку и заселяется в квартиру.

На время проживания жильца в «Яндекс Аренде» для собственников предусмотрена «Финансовая защита». Услуга гарантирует своевременные выплаты без задержек, а также компенсацию в случае простоя квартиры, если арендатор съехал раньше. Кроме этого, «Финансовая защита» включает компенсацию, если после жильца необходим ремонт мебели и клининг. 90% обращений обрабатывается в течение недели.

Использование услуги оказывается выгоднее сдачи с депозитом. По опыту работы сервиса в столичных регионах, “Финансовую защиту” используют 90% арендодателей. Сама опция бесплатная для собственников.

В «Яндекс Аренде» предусмотрены инструменты и для профессиональных рантье. Для таких арендодателей в сервисе есть функция начисления платы за квартиру на расчетный счет в конкретном банке. Опция упрощает получение дохода и выплату налогов самозанятым и индивидуальным предпринимателям.

В новых городах сервис также предложит свои технологии и риелторам. В рамках партнерской программы агенты по недвижимости смогут бесплатно пользоваться цифровыми инструментами «Яндекс Аренды», делегировать процессы сдачи жилья сервису, получать вознаграждение за сданные квартиры в размере 70% от первой арендной платы.

Выплаты, предусмотренные для риелторов, пользующихся программой, не влияют на стоимость квартир в сервисе, арендатор и собственник не платят комиссию агенту по недвижимости. Все вознаграждения для риелторов за сдачу квартир выплачивает «Яндекс Аренда».