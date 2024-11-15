CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Путешествия» назвали 5 зарубежных направлений, где в ноябре еще тепло

Осень подходит к концу, а с ней и последние теплые дни. Для тех, кто мечтает сбежать от холодов и насладиться солнечными лучами, «Яндекс Путешествия» подготовили список безвизовых направлений, чтобы продлить лето и открыть для себя что-то новое. Об этом CNews сообщили представители Янд«»екса.

Доха, Катар

Доха — это город, где сплетаются современность и традиции. Средняя температура днем в Дохе в ноябре составляет около +30°C. Здесь вы можете прогуляться по набережной Корниш вдоль Персидского залива и насладиться уникальной архитектурой. Самой интеллектуальной достопримечательностью считается Музей исламского искусства, а самой колоритной – базар Сук Вакиф с его специями, сувенирами и тканями.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Дохи обойдется в 34 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Доху составляет от 81 тыс. руб.

Пунта-Кана, Доминиканская Республика

Пунта-Кана — тропический рай на восточном побережье Доминиканской Республики, который славится белоснежными пляжами и кристальными водами Карибского моря. Средняя температура днем в Пунта-Кана в ноябре составляет около +29°C. На этом курорте вы можете попробовать себя в гольфе, а также разных видах водного спорта: сноркелинг, серфинг, кайтсерфинг и дайвинг.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Дохи обойдется в 139 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Пунта-Кана составляет 130 тыс. руб.

Марракеш, Марокко

Марракеш — это бывшая столица и самый посещаемый город Марокко. Средняя температура днем в Марракеше в ноябре составляет около +23°C. Главные достопримечательности города включают Дворец Бахия с его красивыми садами, старинную медину Марракеша с ее пряностями и яркими рынками, а также Медресе Али-бен-Юсеф, известное своей архитектурой.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Дохи обойдется в 50 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Марракеш составляет 76 тыс. руб.

Ереван, Армения

Ереван — один из самых древних городов мира. Средняя температура днем в Ереване в ноябре составляет около +12°C. Одной из главных достопримечательностей является Площадь Республики с ее величественными зданиями и фонтанами. Чтобы вдохновиться старой архитектурой города, можно посетить храм Гарни. В Ереване также много музеев, например, Музей современного искусства и Музей истории Армении, где можно узнать больше о культуре страны.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Дохи обойдется в 32 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Доху составляет 25 тыс. руб.

Баку, Азербайджан

Баку является самым большим городом Кавказа и крупнейшим портом на Каспийском море. Средняя температура в Баку днем в ноябре составляет около +14°C. Здесь можно прогуляться по историческому Старому городу (Ичери-Шехер), где расположены знаменитые Девичья башня и Дворец Ширваншахов. Прогулка по Набережной Баку подарит вид на Каспийское море и Пламенные башни.

В среднем шесть ночей (18-24 ноября) в двухместном номере одного из отелей Баку обойдется в 232 тыс. руб. При этом средняя стоимость перелета для одного из России в Баку составляет 26 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Созданный россиянами разработчик мобильных игр нашел способ продать свои акции на $50 млн

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще