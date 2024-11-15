Yclients запустил автоплатежи для малого бизнеса

В сервисе Yclients появилась функция автоматической оплаты услуг. Обновление позволит клиентам экономить время, а малому бизнесу повысить уровень сервиса. Об этом CNews сообщили представители Yclients.

Теперь клиенты компаний, которые используют сервис Yclients, могут настроить автоплатеж в приложении Yplaces. После оказания услуги, например приема у врача или визита к косметологу, сумма автоматически спишется с карты без необходимости повторного подтверждения.

Автоплатежи – распространенный способ оплаты, он используется при заказе такси, доставок, продлении подписок на сериалы и музыку. Теперь сервисом смогут воспользоваться и клиенты малого и среднего бизнеса. Это стало возможным благодаря интеграции Yclients с системой электронных платежей «ЮКаssa».

«Решение подойдет постоянным клиентам. Например, если девушка регулярно ходит на массаж в один и тот же салон, она может привязать карту и больше не тратить время на оплату. Это также удобно для родителей: если ребёнок идет на стрижку, деньги автоматически спишутся с родительской карты», – отметил директор по развитию Yclients Михаил Орлов.

Бизнесу автоплатеж позволит снизить число ошибок при оплате. Также нововведение освободит время сотрудников для работы с клиентами, которым больше не нужно стоять в очередях на оплату.