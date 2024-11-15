CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Yclients запустил автоплатежи для малого бизнеса

В сервисе Yclients появилась функция автоматической оплаты услуг. Обновление позволит клиентам экономить время, а малому бизнесу повысить уровень сервиса. Об этом CNews сообщили представители Yclients.

Теперь клиенты компаний, которые используют сервис Yclients, могут настроить автоплатеж в приложении Yplaces. После оказания услуги, например приема у врача или визита к косметологу, сумма автоматически спишется с карты без необходимости повторного подтверждения.

Автоплатежи – распространенный способ оплаты, он используется при заказе такси, доставок, продлении подписок на сериалы и музыку. Теперь сервисом смогут воспользоваться и клиенты малого и среднего бизнеса. Это стало возможным благодаря интеграции Yclients с системой электронных платежей «ЮКаssa».

«Решение подойдет постоянным клиентам. Например, если девушка регулярно ходит на массаж в один и тот же салон, она может привязать карту и больше не тратить время на оплату. Это также удобно для родителей: если ребёнок идет на стрижку, деньги автоматически спишутся с родительской карты», – отметил директор по развитию Yclients Михаил Орлов.

Бизнесу автоплатеж позволит снизить число ошибок при оплате. Также нововведение освободит время сотрудников для работы с клиентами, которым больше не нужно стоять в очередях на оплату.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Т-банк построит собственную сеть дата-центров

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

В России запрещают майнинг. В отдельных регионах

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще