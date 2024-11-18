К сезону новогодних путешествий МТС ускорила мобильный интернет в районе Московского ж/д вокзала в Нижнем Новгороде

ПАО «МТС», цифровая экосистема, установила дополнительное телеком оборудование и ускорила мобильный интернет в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В преддверии зимних каникул, когда многие нижегородцы отправляются в путешествия на поезде, МТС провела модернизацию своей мобильной сети, установив новое телеком-оборудование и расширив частотный диапазон в окрестностях Московского ж/д вокзала. Жители Нижегородской области на новогодних праздниках и длинных январских каникулах отправляются в поездки к своим родственникам в ближайшие поселки, а также едут в столицу и другие города России. Во время таких поездок люди узнают больше об истории и культуре нашей страны, посещают музеи и достопримечательности, наслаждаются красотой зимней природы и проводят время в уютной атмосфере.

Улучшенные скорости мобильного интернета в районе ж/д вокзала позволят путешественникам во время ожидания своего поезда на перроне использовать свободное время для прослушивания музыки и общения в социальных сетях и мессенджерах.

Обновленная сеть МТС охватывает не только район вокзала, но и станцию метро «Московская», площадь Революции, а также жилые массивы, расположенные на улицах Литвинова и Прокофьева.

«Московский вокзал в Нижнем Новгороде — это важный транспортный узел, который ежедневно принимает тысячи пассажиров. Мы понимаем, как важно для людей оставаться на связи во время путешествий, чтобы всегда можно было вызвать такси, позвонить родственникам, найти необходимую информацию в интернете, а также делиться своими впечатлениями. Благодаря модернизации сети путешественники получили возможность с большим комфортом выбирать отель и планировать экскурсии, используя быстрый мобильный интернет прямо на платформе вокзала после выхода из поезда», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.