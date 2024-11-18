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«Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi

ГК «Корус Консалтинг» и разработчик решений для автоматизации электронной коммерции (e-commerce) Ensi заключили соглашение о партнерстве. Инструменты платформы позволят заказчикам enterprise-уровня автоматизировать бизнес-процессы электронной торговли: внедрение и запуски PIM- и OMS-систем, а также маркетплейсов.

Команда «Корус Консалтинг» создаёт высоконагруженные комплексные онлайн-проекты на стыке разных систем: e-commerce, CRM, ERP, BI. Автоматизация продаж для всех сегментов аудитории, а также качественный клиентский опыт помогают заказчикам завоевывать сложные рынки и выделяться среди конкурентов. Партнерство с Ensi позволит «Корус Консалтинг» расширить собственную накопленную экспертизу в сфере e-commerce и повысить эффективность внедряемых ИТ-решений.

Главные преимущества платформы Ensi — гибкая сервисная архитектура, открытая лицензия и современный обновляющийся технологический стек. ИТ-инструменты open-source-платформы Ensi помогают закрывать бизнес-задачи заказчиков enterprise-уровня и стимулировать цифровую трансформацию компании. Так, с помощью инструментов Ensi можно автоматизировать работу с товарным контентом (PIM), заказами (OMS), с нуля разработать и запустить маркетплейс и другие онлайн-платформы. Платформой уже пользуются такие компании как «Иль Де Ботэ», «Лэтуаль», «Ашан», Gloria Jeans, «Магнит Косметик» и другие ритейлеры.

«Сотрудничество с одной из крупнейших ИТ-компаний страны «Корус Консалтинг» особенно важно для Ensi. Наши идеи эволюционного развития, IT-независимости и наращивания технологической зрелости уже доказали свою эффективность среди лидеров ритейла России. Новое партнерство — ещё один шаг к сплочению сообщества профессионалов для многогранного совершенствования платформы Ensi и поддержки подхода Open Source», — сказал Сергей Мелихов, директор новых проектов Ensi.

«Одна из наших ключевых задач — обеспечить клиентский сервис высокого качества для наших заказчиков и их контрагентов. Партнерство с Ensi позволит расширить пул эффективных e-commerce решений, которые мы сможем предложить нашим клиентам и подобрать наиболее оптимальный инструмент для достижения приоритетных бизнес-целей», — отметила Мария Бар-Бирюкова, директор департамента электронной коммерции ГК «Корус Консалтинг».

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