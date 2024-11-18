Нейросети в «Яндекс Браузере» предотвратили более 350 млн переходов на сайты мошенников за полгода

«Яндекс Браузер» за последние шесть месяцев предотвратил более 350 млн переходов пользователей на опасные сайты. Это в три раза больше, чем за весь 2023 г. Браузер научился точнее выявлять угрозы благодаря встроенной в продукт нейросети, которая в режиме реального времени умеет проверять сайты на наличие фишинга. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Каждый день «Браузер» предупреждает о переходе на потенциально мошенническую веб-страницу около 2 млн раз. В базе сервиса содержатся более 600 тыс. фишинговых и других опасных для пользователей сайтов, и данные регулярно актуализируются. За последние полгода она увеличилась на 178 тыс. веб-страниц.

Нейросети помогают пополнять базу еще быстрее — алгоритмы могут практически мгновенно анализировать более сотни факторов, указывающих на потенциальную угрозу. Например, дату создания страницы, количество времени, которое пользователи на ней проводят, возвращаются ли они на нее в дальнейшем. При этом весь анализ проводится на устройстве, текстовая информация со страницы и данные пользователя не передаются на серверы «Яндекса». Если сайт опасен, «Браузер» предупредит о рисках и посоветует не переходить на веб-ресурс.

Нейросети «Браузера» за полгода проанализировали сотни тысяч фишинговых страниц и выделили распространенные типы сайтов, которые злоумышленники используют для кражи личных и банковских данных пользователей.

– Поддельные сайты видеосервисов. Чтобы получить доступ к видео, пользователю предлагают подписаться на уведомления, которые могут оказаться фишингом.

– Поддельные сайты с предложениями товаров или услуг, а также для фейкового сбора средств. Их цель — получить реквизиты банковской карты, которые пользователь вводит, пытаясь оплатить товар или перевести деньги.

– Поддельные сайты знакомств, где пользователям предлагают оплатить, например, несуществующую подписку.

– Поддельные сайты с предложением выгодных инвестиций. Пользователь оставляет свои личные данные, после чего с ним связывается злоумышленник.

– Поддельные сайты лотерей и розыгрышей. После проведения конкурса пользователя просят ввести данные карты, чтобы перевести на нее денежный приз.

– Поддельные страницы с информацией о компенсациях населению.

По данным независимого исследования ГК Softline, «Яндекс Браузер» выявляет в семь раз больше фишинговых сайтов, чем продукты других компаний. В сервис встроена технология активной защиты Protect, которая отвечает за безопасность в интернете. Помимо блокировки вредоносных сайтов, Protect проверяет скачанные файлы на вирусы, бережет пароли и платежные данные от кражи и предупреждает, когда вводить номер банковской карты на странице может быть опасно.