Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» прошел сертификацию по стандарту PCI-DSS

России сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» получил сертификат соответствия стандарту безопасности данных платежных карт PCI Data Security Standard (PCI DSS). Об этом CNews сообщили представители «Бери заряд!».

«Бери заряд!» прошел независимую процедуру сертификации на соответствие стандартам «Международных Платежных Систем». Наличие сертификата подтверждает высокий уровень безопасности всех транзакций и защиту данных пользователей.

Сервис обновил все сервера в области действия PCI DSS, модернизировал политику информационной безопасности (в том числе и другие нормативные документы), а также разработал и внедрил современные процессы контроля и управления доступом, инцидентами и уязвимостями.

Аудитором сервиса выступила компания «Информзащита». Ее заключения признаются международными платежными системами Visa, MasterCard, «Мир», American Express, Discover и JCB.

«В своей работе мы всегда ставим в приоритет безопасность и сохранность данных наших пользователей, поэтому стремимся к внедрению новых решений в области информационной безопасности. Сертификация PCI подтверждает защиту конфиденциальных данных и уберегает их от утечки, кражи и мошенничества», – отметил директор информационно-технологических проектов сервиса Роман Саврасов.

Прохождение аудита становится обязательным, когда компания достигает определенного количества транзакций — более 1 млн транзакций в год. Подтверждать соответствие международным стандартам необходимо банкам, эквайрингам, розничным магазинам и e-com приложениям — организациям, которые напрямую взаимодействуют с данными карт своих пользователей, в том числе, от платежной системы «Мир».

При несоблюдении требований стандарта к компании могут быть применены ограничения вплоть до отключения от системы процессинга международных платежных систем.