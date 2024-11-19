«Авито» поможет пожилым людям зарабатывать на любимом деле

«Авито» и благотворительная организация «Люди.Идеи» запустили кампанию «Связано с любовью» в поддержку пожилых людей – подопечных фонда. Теперь на платформе можно купить товары, созданные руками бабушек, и оставить заявку на изготовление вязаных вещей. Поддержать фонд и его подопечных можно также, сделав прямое пожертвование или перечислив 5% от реализации своих товаров на платформе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Перечисления от продажи «Авито» удвоит и направит на развитие программ благотворительного фонда. Кроме того, для подопечных фонда будет организована серия мастер-классов о безопасном использовании интернета, обучающие материалы для пожилых людей можно будет также найти на странице проекта. Кампания и акция с розыгрышем подарков для пользователей пройдут с 18 ноября по четвертое декабря.

Сегодня в России 24 млн пожилых людей. При этом, по данным НИУ ВШЭ, только 6,9% пользователей в возрасте от 65 до 74 лет владеют базовыми цифровыми навыками и регулярно заходят в интернет.