CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито» поможет пожилым людям зарабатывать на любимом деле

«Авито» и благотворительная организация «Люди.Идеи» запустили кампанию «Связано с любовью» в поддержку пожилых людей – подопечных фонда. Теперь на платформе можно купить товары, созданные руками бабушек, и оставить заявку на изготовление вязаных вещей. Поддержать фонд и его подопечных можно также, сделав прямое пожертвование или перечислив 5% от реализации своих товаров на платформе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Перечисления от продажи «Авито» удвоит и направит на развитие программ благотворительного фонда. Кроме того, для подопечных фонда будет организована серия мастер-классов о безопасном использовании интернета, обучающие материалы для пожилых людей можно будет также найти на странице проекта. Кампания и акция с розыгрышем подарков для пользователей пройдут с 18 ноября по четвертое декабря.

Сегодня в России 24 млн пожилых людей. При этом, по данным НИУ ВШЭ, только 6,9% пользователей в возрасте от 65 до 74 лет владеют базовыми цифровыми навыками и регулярно заходят в интернет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

Власти США намерены заставить Google продать браузер Chrome

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще