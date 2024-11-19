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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила перечень транспортных средств для мониторинга цен в сервисе «Средние ставки»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функционал онлайн-сервиса «Средние ставки», который позволяет отслеживать цены и количество грузов на внутренние и международные грузоперевозки. Теперь пользователям доступны данные по средне- и малотоннажным грузовым машинам, а также по двум новым типам кузова. Кроме этого, появилась возможность сравнивать годовую динамику средних ставок на перевозки. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Сервис «Средние ставки» от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» позволяет отслеживать изменения цен на грузоперевозки по тысячам направлений внутри России и за ее пределами. Такая аналитика помогает грузовладельцам лучше ориентироваться на рынке, устанавливать конкурентоспособные цены и точнее планировать бюджет.

В ноябре 2024 г. «Биржа ATI.SU» добавила новые функциональные возможности в сервис «Средние ставки». Так, ранее сервис показывал цены на перевозку грузов с помощью фур грузоподъемностью 20 тонн — самого распространенного в логистике вида транспорта, который обычно используется на длинных дистанциях. Теперь пользователи могут получать информацию о средних ставках для автомобилей с разным тоннажем — 1,5, 3, 5, 10 и 20 тонн. Это особенно актуально для компаний, работающих на внутреннем рынке — в пределах одного региона или федерального округа. Именно на таких маршрутах чаще используются мало- и среднетоннажные машины.

Кроме этого, расширен перечень типов кузова, по которым можно получить аналитику по средним ставкам. В обновленном сервисе доступны два новых типа кузова — трал и контейнер. Это позволит более точно определять цены с учетом специфики груза и доступного автопарка. Ранее в сервисе «Средние ставки» можно было изучить цены по четырем типам кузова — закрытый, открытый, тент и рефрижератор.

Третье обновление связано с анализом исторических данных. В сервисе появилась возможность сравнить динамику средних ставок в годовом разрезе. Новая вкладка отчета «Год к году» позволяет анализировать тренды и выявлять сезонные изменения цен. Это особенно полезно для прогнозирования расходов и доходов, выявления закономерностей в ценообразовании.

«Мы обновляем сервис «Средние ставки», чтобы предоставить пользователям более детальные и точные сведения для взвешенных решений — как тактических, так и стратегических. Количество данных, которыми мы располагаем, ежегодно увеличивается — это дает нам возможность более тонко настраивать аналитические сервисы под потребности разных групп пользователей, — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU». — Все обновления органично вписываются в общую стратегию развития экосистемы сервисов ATI.SU, направленную на создание удобных и информативных инструментов для всех участников рынка логистики. Наши сервисы помогают более эффективно планировать грузоперевозки, избегать нерациональных расходов и обеспечивать надлежащее качество услуг».

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