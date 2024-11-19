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Исследование «ВКонтакте»: четверть пользователей донатных сервисов финансово поддерживают авторов образовательного и художественного контента

«ВКонтакте» изучила портрет пользователя сервисов платных подписок. Большинство опрошенных регулярно поддерживают двух-трех авторов, тратя на это 300–500 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители VK.

66% пользователей, имевших опыт финансовой поддержки авторам, оказывают ее в настоящее время. При этом 83% платящих пользователей заявили, что регулярно поддерживают двух-трех любимых авторов. Те, кто поддерживает четырех и более авторов, чаще используют несколько донатных сервисов.

За какой контент и сколько платят

Чаще всего пользователи поддерживают образовательный контент — 26%, художественный (манга и анимация, комиксы, авторские переводы) — 25% и тематические проекты (исторические, литературные) — 14%. Образование чаще поддерживают женщины и пользователи старше 25 лет, а авторские иллюстрации — люди 18–25 лет. Тематические проекты, игровые, новостные каналы, авторскую музыку и подкасты чаще поддерживают мужчины.

73% опрошенных тратят от 301 до 500 руб. в месяц на поддержку авторов; 10% тратят от 501 до 1500 руб., 6% — от 1501 до 3000 руб.

Почему платят

Основные драйверы — доступ к эксклюзивным материалам от автора и поддержка автора (по 63%). На втором месте — желание выразить свое отношение к материалу, если он очень понравился (39%). 34% опрошенных хотят получить ранний доступ к материалам автора, а 13% таким образом испытывают чувство сопричастности к созданию контента. Среди мужчин более выражен драйвер поддержки автора, а среди женщин и респондентов 18–25 лет — доступ к эксклюзивному контенту.

Другие покупки контента

Пользователи, оказывающие финансовую поддержку авторам, часто пользуются платными контентными сервисами. Так, 50% платят за музыкальные стриминговые сервисы, у трети (33%) оформлена подписка на онлайн-кинотеатры, 31% покупает образовательные курсы.

Пользователи VK Donut совершают интернет-покупки контента по большему спектру категорий, чем те, кто им не пользуется. Доля платящих в два раза больше в категориях образовательных сервисов и длинных видео, в полтора раза больше — в категориях мобильных игр и облачных хранилищ. Всего 13% пользователей VK Donut не платят ни за какие контентные сервисы, среди прочих эта доля составляет 40%.

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