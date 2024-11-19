CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами

Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Страхование третьих лиц (в том числе пешеходов) уже включено в расширенную (платную) страховку, однако с 2025 г. сервис планирует включить его в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах «МТС Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении.

Для повышения безопасности кикшеринга для всех участников дорожного движения в 2025 г. «МТС Юрент» также продолжит борьбу с поездками вдвоем, поездками на устройствах сервиса несовершеннолетних и другими нарушениями на самокатах. Для этого сервис внедряет идентификацию пользователей по номеру телефона с помощью инструментов «МТС ID». Идентификация повышает персональную ответственность каждого человека, кто встает за руль самоката, и, как следствие, позволяет снизить число нарушений и инцидентов с электросамокатами. За счет этой технологии «МТС Юрент» также намерен бороться с теми, кто берет устройства в аренду через ботов или «серые аккаунты». В 2024 г. «МТС Юрент» также ограничил возможность мультиаренды (аренды нескольких самокатов) с одного аккаунта в Москве, чтобы пользователи не брали самокаты для детей или знакомых и чтобы всегда можно было установить личность владельца аккаунта в случае инцидента.

В сезоне 2024 г. кикшеринг уже начал выявлять и блокировать в своем приложении аккаунты лиц, не достигших 18 лет. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации в приложении в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. По всей России было заблокировано 6,1 тыс. таких аккаунтов, эта работа будет продолжена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

Власти США намерены заставить Google продать браузер Chrome

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще