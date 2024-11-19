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Новый дизайн VK Play: красивее, удобнее и ближе к игроку

На VK Play стартовал первый этап обновления дизайна площадки. VK Play становится единым центром управления играми и околоигровым контентом — средой, разработанной с учетом пожеланий пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Одно из важнейших обновлений — единая страница игры. Теперь это полноценный лендинг, содержащий исчерпывающую информации об игре, варианты покупки, возможность перехода в сервис облачного гейминга, а также статьи и новости. Больше нет разделения страниц в VK Play Store и VK Play Media — все интересные материалы по игре собраны на посвященной ей странице.

Изменения затронули и систему навигации: она стала сквозной и более логичной по сравнению с предыдущей версией. Изменилась и главная страница — акценты расставлены на ключевом контенте: играх, новостях и акциях, без лишнего визуального шума. Баннеры стали анимированными и выглядят более ярко и акцентно.

Кошелек Steam можно пополнять из навигационного меню. Улучшены раздел уведомлений и каталог, добавлен новый слайдер и блок «Хиты продаж», обращающий внимание пользователя на самые популярные тайтлы.

Обновление коснулось и «Игрового центра» (ИЦ): он также получил новый дизайн и навигацию, подчеркивающие единую экосистему VK Play.

«На протяжении двух лет существования VK Play мы изучали пользовательское поведение, проводили исследования, отмечали удачные продуктовые решения — и это вылилось в новую концепцию площадки. Редизайн портала и игрового центра — это первый шаг к обновленному VK Play 2.0. Мы очень его ждем, и, думаю, игроки оценят новый подход по достоинству», — Александр Михеев, руководитель VK Play.

В ближайших планах команды — усовершенствованный личный кабинет разработчика, возможность обширной кастомизации личного пространства пользователей, система сквозной геймификации и нотификации, подключение мультиаккаунта, игрового оверлея, чата с расширенными возможностями, и уникального «игрового календаря».

«Наша цель — создание единого центра управления играми и всем околоигровым контентом: от покупки и управления библиотекой до интеграции в продукт всех значимых мировых игровых сервисов, от стримов и новостей, до обучения и статистики, от взаимодействия с друзьями до кастомизируемого личного пространства игрока», — Артем Фенелонов, директор по дизайну VK Play.

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