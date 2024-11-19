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Пользователи смогут оставить отзыв на бизнес «ВКонтакте»

В бизнес-сообществах социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность оставить отзыв. Пользователи могут оценить опыт заказа товара или получения услуги, офлайн-посещения салона или магазина, оставить впечатления о продавце и увидеть, кто из их друзей также поделился обратной связью. Бизнес сможет в удобном формате получить обратную связь от клиентов и ответить на отзывы пользователей.

Опция написать отзыв доступна в шапке бизнес-сообщества «ВКонтакте». На одно бизнес-сообщество клиент может оставить один отзыв: к нему можно прикрепить до 5 фото, при необходимости — отредактировать или удалить. Обратная связь поможет другим пользователям получить представление о бизнесе: отзывы отображаются в открытом доступе и влияют на рейтинг сообщества (от 1 до 5 звезд). Также в списке отзывов пользователь может отсортировать отзывы и увидеть, кто из его друзей поделился обратной связью о сообществе.

Отзывы на сообщества проходят автоматическую модерацию, прежде чем появиться в сообществе, а пользователи, которые их оставили, оперативно видят статус: опубликован отклик или отклонён.

«Раздел отзывов позволяет каждому бизнес-сообществу получить честную обратную связь, а потенциальным покупателям — более полную информацию о продавцах, их товарах и услугах. Особенность нашего раздела в том, что пользователь может сразу увидеть, кто из его друзей взаимодействовал с бизнес-сообществом и какие впечатления у него остались, что позволит принять более взвешенное решение о том, обращаться ли к этому продавцу за товарами или услугами», — сказал руководитель направления «Рейтинги и Отзывы» «ВКонтакте» Руслан Мухлисов.

Ранее возможность оставить отзыв появилась в режиме тестирования у ряда предпринимателей, теперь она доступна всем сообществам и пользователям.

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