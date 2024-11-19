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Предприниматели смогут улучшить свои бизнес-показатели благодаря рекомендациям GigaChat

Искусственный интеллект начал давать бесплатные советы пользователям отраслевых решений Сбербанка для грузоперевозок и розничной торговли. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Предприниматели смогут улучшить показатели бизнеса благодаря ИИ-рекомендациям от нейросетевой модели GigaChat. Советы бесплатны и построены на основе аналитики. Эта полезная опция уже доступна пользователям отраслевых решений Сбербанка для розничной торговли и грузоперевозок. В будущем ИИ-помощью смогут воспользоваться предприниматели, подключившие любое из восьми бесплатных отраслевых решений в банке.

В решении для розничной торговли предпринимателям доступна информация о количестве уникальных покупателей, выручке, среднем чеке, возврате товаров и так далее. В решении для грузоперевозок клиенты видят ключевые данные о выручке, количестве заказчиков и их географии, портрет клиента и потенциал сотрудничества с контрагентами. Пользователи отраслевых решений Сбербанка могут сравнить основные показатели работы своей компании с данными конкурентов, работающих в той же отрасли. Информация представляется в виде графиков с динамикой показателей.

Искусственный интеллект поможет клиентам банка верно интерпретировать цифровые данные и графики, а также даст конкретные советы, как улучшить показатели. Результаты работы в сравнении с конкурентами и рекомендации бизнесмены получат по электронной почте.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Чтобы эффективно вести бизнес, важно знать ситуацию на рынке, следить за трендами в отрасли и в динамике видеть показатели работы своей компании в сравнении с конкурентами. Теперь отраслевые решения в «СберБизнес» обогащены ИИ-технологией, и наши клиенты получат не просто графики и аналитику, а детальные рекомендации по ведению бизнеса. Искусственный интеллект сделает выводы, даст советы, а уж пользоваться ими или нет — решать человеку. Но, думаю, всегда хорошо иметь под рукой второе мнение. Статистика показывает, что после внедрения GigaChat наши клиенты на 30% чаще стали переходить в систему интернет-банка «СберБизнес», чтобы посмотреть свои бизнес-показатели. Учитывая недавний релиз GigaChat MAX, обновленной версии GigaChat, пользователи вскоре смогут еще быстрее и эффективнее оптимизировать операционные процессы и масштабировать свой бизнес».

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