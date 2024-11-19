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ЦППК запустила инновационный сервис оплаты проезда на электропоездах «Скороход»

ЦППК презентовала новое приложение с технологией автоматического определения станций и бесконтактной оплаты проезда — «Скороход». Этап тестирования фокус-группой прошел успешно, собрана обратная связь от активных пассажиров, и сегодня приложение появилось в открытом доступе в магазинах iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители АО Центральная ППК.

Одно нажатие на экран смартфона, и поездка началась. Не нужно выбирать станцию отправления или прибытия — приложение само найдет нужную и отметит автоматически. Новый сервис позволяет изменить маршрут в любой момент, а полную стоимость он спишет в конце поездки и только за проделанный путь. О валидаторах теперь тоже можно забыть — с этим приложением отмечать начало и конец поездки у них больше не нужно.

Чтобы воспользоваться «Скороходом», достаточно скачать приложение и зарегистрироваться. После короткой авторизации мобильное приложение будет готово к работе.

Начало поездки происходит в одно нажатие. Проход на станции с турникетами осуществляется по штрих-коду или NFC. Оформленный таким образом билет активен в течение пяти часов. Чтобы завершить поездку, также достаточно нажать на соответствующую кнопку — приложение сформирует проездной документ от станции отправления со штрих-кодом для выхода через турникет и спишет средства за проделанный маршрут.

В приложении есть профиль пассажира, где можно добавлять и удалять банковские карты, управлять ключевыми настройками, историей поездок и не только.

До конца года приложение будет работать в тестовом режиме на участке от Ярославского вокзала до Мытищ, в дальнейшем зона действия будет расширяться.

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