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Жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить полмиллиарда рублей в рамках гуманитарной кампании «Авито»

С 9 августа и до конца октября 2024 г. классифайд «Авито» проводил гуманитарную кампанию #яПомогаю, организованную в помощь жителям приграничных регионов. В ее рамках на платформе были доступны доставка заказов за 1 руб., бесплатное жилье и вакансии с проживанием. Кроме того, пользователи могли выставить товары по символической цене 1-10 руб. Суммарная скидка, предоставленная продавцами покупателям, превысила 539 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Доставка товаров

В рамках гуманитарной кампании #яПомогаю почти 400 тыс. заказов было доставлено в Курскую и Белгородскую области со стоимостью логистики 1 руб. В субсидировании льготной доставки приняли участие партнеры «Авито»: «Почта России», СДЭК, «Халва Экспресс», а также DPD и 5Post. Это позволило жителям приграничных регионов сэкономить около 60 млн руб. на оплате доставки. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к 1 млрд руб.

Больше всего заказов в приграничные регионы было отправлено из Москвы — на сумму 269 млн руб., Санкт-Петербурга — на 62 млн руб., Московской области — 43 млн руб.

Также продавцы на платформе активно предоставляли скидки от начальной стоимости товаров покупателям из приграничных областей, в том числе предлагая товары с хэштегом #яПомогаю по символической цене 1-10 руб., благодаря чему пользователи из Курской и Белгородской областей сэкономили свыше 539 млн руб. Сейчас продолжается доставка помощи в отделения Красного Креста.

Помощь с проживанием

По итогам кампании на платформе «Авито Недвижимость» было размещено свыше 1520 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание. Более 170 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, безвозмездно сняли временное жилье с помощью «Авито».

Помощь с поиском работы и сотрудников

В рамках кампании «Авито Работа» запустили фильтр «Работа с проживанием», по которому доступно 1,6 млн вакансий в разных регионах. Работодатели вместе с трудоустройством предлагают бесплатное проживание или компенсацию за съем жилья тем, кто вынужденно переехал.

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