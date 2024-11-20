Бизнес-профили компаний стали доступны в аудиосервисе «Звук»

Аудиосервис «Звук Бизнес» представил новую возможность для компаний: теперь любой бизнес, даже не пользующийся аудиосервисом на платной основе, может создать свой бизнес-профиль с персональной страницей в Hi-Fi-стриминге «Звук». В нем компании делятся тематическими плейлистами, которые может слушать и сохранять себе любой пользователь «Звука».

Бизнес-профиль — это музыкальная визитная карточка в Hi-Fi-стриминге «Звук». С его помощью компании могут создавать тематические плейлисты, которые отражают философию бренда и атмосферу заведения. Например, спа-салоны могут делиться расслабляющей медитативной музыкой, а семейные кафе — добавлять подборки детских песен. Кроме того, свои плейлисты можно привязывать к актуальным инфоповодам, как, например, сделал сам «Звук Бизнес» с приездом Канье Уэста в Россию.

«Бизнес-профиль позволяет компаниям сохранять связь с клиентами даже после их выхода из заведения. Это не только способ представить свою музыкальную идентичность, но и возможность укрепить имидж бренда. Любой человек теперь может послушать музыку вашей компании в Звуке. Представьте, что вы открываете страницу любимого артиста в аудиостриминге: там есть описание, альбомы, ваши любимые треки. А теперь то же самое доступно и для вашего бизнеса. Сотрудники компаний могут сами создавать страницы и плейлисты через личный кабинет «Звук Бизнес» в разделе «Бизнес-профили», — сказал директор по маркетингу аудиосервиса «Звук Бизнес» Виталий Бочкарев.

Бизнес-профиль открывает доступ к дополнительным возможностям, включая: получение галочки верификации; попадание в «Подборки» и рекомендации от «Звука»; push-уведомления для подписчиков профиля.

В дополнение к бизнес-профилям «Звук Бизнес» запустил CPA-программу, которая предоставляет компаниям возможность зарабатывать, привлекая новых подписчиков в Hi-Fi-стриминг «Звук». Компании могут размещать носители с QR-кодами в своих заведениях, дарить при покупке скретч-карты или добавлять специальные ссылки на свои сайты и в приложения. За каждого нового подписчика, активировавшего подписку по предоставленной ссылке, компании будут получать денежное вознаграждение.

Ссылка может вести и на бизнес-профиль самой компании, что создаст дополнительную точку взаимодействия с клиентами и позволит им оставаться на одной волне с брендом. С помощью «Звук Бизнеса» профили уже создали крупные компании из самых разных отраслей, например, «Шоколадница», «ВкусВилл», «Лэтуаль», Desport, «Мрия» и многие другие.