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Для 30 тыс. сельчан Воронежской области заработали новые объекты связи

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в 13 районах Воронежской области. Новое покрытие сети четвертого поколения стало доступно для 30 тыс. сельчан, проживающих как в административных центрах, так и в небольших поселениях региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые инфраструктурные объекты связи запущены в Аннинском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Грибановском, Калачеевском, Лискинском, Новоусманском, Павловском, Подгоренском, Рамонском, Семилукском и Эртильском районах Воронежской области.

Базовые станции работают одновременно в нескольких диапазонах LTE, что обеспечивает широкое покрытие территории населенных пунктов и высокую скорость мобильного интернета. Жители смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах и планшетах на скорости до 100 Мбит/с. Этого достаточно как для получения услуг в электронном формате и общения в мессенджерах, так и для просмотра и загрузки «тяжелого» видеоконтента.

В программу развития инфраструктуры вошел рабочий поселок Рамонь, где находится одна из главных достопримечательностей Воронежской области – Дворцовый комплекс Ольденбургских. Ежедневно через базовые станции только в этом населенном пункте уже проходит объем трафика, сравнимый с 70 тыс. минут видеозвонков в мессенджерах.

Также крупными локациями, где улучшено покрытие и скорость передачи данных, стали поселок Отрадное Новоусманского района и поселок городского типа Подгоренский Подгоренского района.

«Новые базовые станции введены в эксплуатацию и уже обеспечивают связью и мобильным интернетом местных жителей. Около 30 тыс. сельчан смогут пользоваться всеми преимуществами цифровой среды – теперь у них есть доступ к онлайн-сервисам, общению в мессенджерах и соцсетях, возможность смотреть и загружать видеоконтент в хорошем качестве», – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Новое покрытие также появилось в следующих населенных пунктах: п. Рубашевка (Аннинский район), с. Богана и Махровка (Борисоглебский район), с. Васильевка (Бутурлиновский район), с. Лозовское (Верхнемамонский район), с. Верхний Карачан и Большие Алабухи (Грибановский район), с. Петровское (Лискинский район), п. Черноземный (Калачеевский район), п. с. Александровка и п. Желдаковка (Павловский район), ч. Русско-Гвоздевские выселки (Семилукский район), с. Ячейка (Эртильский район).

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