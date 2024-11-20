«МегаФон» подключил к высокоскоростному интернету ледовый дворец в Сокольниках

Инженеры «МегаФона» подключили к высокоскоростному мобильному интернету ледовый дворец в Сокольниках, открывшийся летом 2024 г. после большой реконструкции. Теперь болельщики и спортсмены могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с на всей территории.

Специалисты оператора установили антенно-фидерную систему, обеспечивающую равномерный и качественный сигнал по всему пятиэтажному зданию площадью 18,5 тыс. кв. м. Только на двух его аренах работу высокоскоростного интернета обеспечивают 80 антенн, соединенных 4 км коаксиального кабеля. Помимо этого, установленная на крыше дополнительная базовая станция покрывает связью не только территорию рядом с дворцом, но и часть парка Сокольники.

Также новое телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 2х2, способную принимать сигналы от множества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. В комбинации с высокочастотными диапазонами стандарта LTE увеличивается пропускная способность сети и повышается пиковая скорость мобильного интернета.

«Ледовый дворец в Сокольниках — легендарное место, прошедшее путь от простой хоккейной коробки до одной из арен Олимпиады-80. После реконструкции дворец отвечает всем современным требованиям, в том числе и в сфере связи. Теперь зрители матчей и спортсмены смогут совершать звонки, снимать видео и вести прямые трансляции без задержек в обновленной локации, которая неизбежно притянет к себе талантливых спортсменов и взрастит новое поколение чемпионов», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

История ледового дворца началась в апреле 1956 г. с хоккейной коробки под открытым небом. К Летней Универсиаде 1973 г. на ней сделали крышу, а во время Олимпиады-80 было принято решение провести здесь соревнования, но не по хоккею, а по гандболу, на которых женская сборная СССР заняла первое место, а мужская — второе. Помимо этого, ледовый дворец в Скольниках стал первой домашней ареной молодежной команды хоккейного «Спартака».