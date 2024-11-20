«МегаФон»: свердловчане активно ищут работу на биржах фриланса

Жители Свердловской области все чаще задумываются о гибком графике работы и предпочитают трудиться из дома. По итогам октября 2024 г. интернет-трафик на сайты фриланса в регионе вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее популярной платформой для поиска заказов у свердловчан является Behance — на нее приходится около 68% от всего использованного объема данных на тематических сайтах. В тройку лидеров также вошли фриланс-маркетплейс Kwork и биржа FL, которые занимают 18% и 8% соответственно. Об этом сообщают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов.

Жители региона предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно в понедельник и вторник. На начало недели приходится максимальный объем трафика передачи данных. А вот отдыхать от удаленной работы свердловчане любят, как и офисные сотрудники, в выходные. При этом с начала 2024 г. самым активным месяцем для удаленных работников стал январь.

Чаще всего ресурсами для фрилансеров интересуются жители Свердловской области в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 42% переданных данных. Женщины обеспечивают 56% трафика, мужчины — 44%.

«Свердловчане активно ищут профессионалов и предлагают свои услуги на биржах фриланса, что подтверждает растущий трафик на тематические сайты. При помощи мобильного интернета специалисты легко и быстро могут связаться с заказчиком, дистанционно выполнить задачи и отправить результат. «МегаФон» продолжает развивать свою сеть, чтобы у фрилансеров был стабильный доступ к мобильному интернету вне зависимости от места работы и нагрузки на сеть. С начала года мы построили и модернизировали свыше 1000 объектов в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.