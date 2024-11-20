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МТС оцифровала новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ

МТС построила телеком-сеть внутри нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» и обеспечила связью пассажиров и гостей воздушных ворот Бурятии. Скорость мобильного интернета позволит с комфортом пользоваться современными сервисами на всей территории открывшегося здания аэровокзала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС первой обеспечила полное покрытие связью одного из важнейших объектов инфраструктуры Республики Бурятия – нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальный проект по indoor-покрытию здания с учетом дизайнерской конструкции объекта.

Мобильной связью и скоростным интернетом МТС охвачены все внутренние помещения построенного терминала общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров. Современная телеком-инфраструктура работает на всех этажах нового терминала: в зонах регистрации, прилета и вылета, паспортного контроля, получения багажа, залах ожидания, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе, торговых павильонах, в служебных помещениях, в центре обработки данных и других, сеть также доступна на парковке и рулежных дорожках.

«Мы продолжаем оцифровывать стратегически важные объекты Бурятии, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей региона. Теперь благодаря высокоскоростному мобильному интернету пассажиры, ожидающие рейс, смогут поработать или пообщаться с близкими онлайн, гости города смогут легко вызвать такси через приложение, связаться с гостиницей или встречающими. Качественная голосовая и мобильная связь – это не только знак гостеприимства для тех, кто приезжает в наш город, но и хороший драйвер развития комплексной цифровой инфраструктуры для бизнеса и специализированных служб, которые находятся в здании аэропорта», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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