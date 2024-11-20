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МТС первой обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Некрасовка Кормиловского района

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой из операторов обеспечила устойчивое покрытие LTE на территории деревни Некрасовка Кормиловского района. После установки новой базовой станции местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Некрасовка – небольшая деревня в Омской области, сейчас в ней проживает более 500 человек. До недавнего времени там отсутствовал мобильный интернет стандарта 4G. С появлением сети LTE местным жителям впервые станут доступны современные онлайн-сервисы, такие как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, интернет-магазины и маркетплейсы.

«МТС продолжает планомерную работу над развитием телеком-инфраструктуры региона, в том числе по обеспечению высокоскоростным интернетом и голосовой связью жителей малых населенных пунктов области. Только в этом году мы подключили к сети МТС почти 20 сел и деревень Омской области, в некоторых из них – поселке Максима Горького, деревнях Покрово-Иртышское и Некрасовка – мы стали первым и единственным оператором связи. Таким образом, жителям омской глубинки теперь доступны те же цифровые возможности, которые есть у горожан», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

«Приоритетное направление нашей работы - это развитие инфраструктуры связи. Качественная мобильная связь и интернет должны быть доступны как городских, так и для сельских жителей. Отмечу, что их появление в малых населенных пунктах Омской области является очень важным и долгожданным событием. Спасибо МТС за обеспечение стабильной сотовой связью небольших сел и деревень», — сказал заместитель председателя правительства Омской области-министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

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