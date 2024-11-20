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Мужчины предпочтут оплачивать покупки у кассира, женщины — на кассе самообслуживания

Россияне чаще предпочитают оплачивать покупки у кассира, чем на терминалах самообслуживания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Отсутствие очередей для многих — фактор, определяющий место оплаты покупок, однако обслуживание человеком россияне предпочтут даже в ситуации, когда нигде нет очередей: каждый второй покупатель пойдет к кассиру, 44% — на кассу самообслуживания.

Мужчины чаще женщин выбирают оплату у кассира (57 и 43% соответственно), в то время как женщины чаще предпочитают кассы самообслуживания (52% против 37% среди мужчин). Россияне старше 45 лет выбирают оплату покупок у кассира чаще тех, кто моложе (59%). Традиционный формат оплаты покупок граждане с зарплатой от 100 тыс. руб. предпочитают чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (57%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 370. Время проведения: 13—18 ноября 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, живущее в населенных пунктах, где розничные магазины оборудованы кассами самообслуживания. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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