«Яндекс Карты»: россияне не ходят в кофейни по утрам

«Яндекс Карты» выяснили, как изменился интерес пользователей к кофейням и другим точкам продажи кофе. Сейчас на карте России отмечены 17, 7 тыс. организаций категории «Кофейня»: от небольших кафе и киосков до крупных сетей. Аналитики изучили, как пользователи взаимодействовали с карточками таких организаций, а также проанализировали данные об их загруженности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Интерес к кофейням значительно вырос: только за первые девять месяцев 2024 г. россияне открывали их карточки в «Яндекс Картах» более 83 млн раз — это более, чем на 30% чаще, чем за аналогичный период в 2023 г.

Чаще кофе интересует пользователей «Карт» не с утра, а днем: по усредненным данным алгоритма оценки загруженности за последний год, по будням кофейни наиболее загружены в 13:00, а по выходным — в 15:00.

Согласно данным за последние два года, пик интереса к таким организациям приходится на август: в этом месяце россияне ищут карточки кофеен на 30% чаще, чем в среднем по году. Например, в этом августе пользователи «Карт» открывали карточки таких заведений более 10 млн раз.

Реже всего кофейни ищут в декабре — в последний месяц года пользователи Карт интересуются этими организациями 20% реже, чем в среднем по году. Так, в прошлом декабре россияне открывали их карточки менее пяти млн раз.

По данным «Яндекс Карт», больше всего кофеен на 10 тыс. человек в этих городах: Краснодар (7,67); Ростов-на-Дону (3,75); Москва (3,56); Санкт-Петербург (3,36); Пермь (3,2); Екатеринбург (2,88); Новосибирск (2,83); Красноярск (2,46); Воронеж (2,25); Нижний Новгород (2,04); Казань (2); Челябинск (1,9); Волгоград (1,81); Омск (1,7); Самара (1,69); Уфа (1,66).