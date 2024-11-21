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МТС расширила покрытие LTE в пригороде Белогорска

МТС провела технические работы по расширению покрытия сети LTE в селе Никольское. Жители пригородного села, а также туристы и проезжающие через село транзитом люди смогут выходить в сеть на всей территории села. Средние скорости мобильного интернета в селе амурских аграриев выросли на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в центре села и провела работы по модернизации сети. Теперь полторы тысячи жителей одного из старейших сел в Белогорском округе могут быстрее загружать и видео и обмениваться сообщениями в социальных сетях, смотреть онлайн-кинотеатры, удаленно учиться или продавать сельхозтовары на маркетплейсах. Благодаря проведенным работам, новое качество связи также доступно отдыхающим на туристических базах вблизи села.

Через Никольское проходит магистральная трасса, соединяющая с Белогорском деревни: Ключи, Киселеозерка, Светиловка и Великокнязевка. Скоростной мобильный интернет и голосовая связь позволят проезжающим, совершать звонки и загружать привычные сервисы, пользоваться онлайн-картами и навигатором.

«Скоростной мобильный интернет сегодня является важной составляющей жизни каждого из нас. Даже при выборе места загородного отдыха немалую роль играет наличие связи – для общения, развлечений, связаться с экстренными службами. МТС проводит работы по строительству новой и модернизации существующей телеком-инфраструктуры на всей территории области, чтобы амурчане чувствовали себя комфортно и дома, и на отдыхе. Так, совсем недавно было завершено строительство волоконно-оптической линии связи Зея-Береговой в Зейском округе. Это позволило значительно повысить стойкость сети LTE в прибрежных поселках вокруг Зейского водохранилища, а также значительно увеличить скорость мобильного интернета», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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