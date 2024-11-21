CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Основатели Hunters resale plase запустили мобильное приложение

Hunters resale plase — уникальная российская платформа, объединяющая продавцов и покупателей, ставшая пионером ресейла в стране. Основатели проекта создали приложение, доступное на разных операционных системах.

hunters1.jpeg

Ключевые особенности Hunters:

  1. Широкий ассортимент люксовых товаров. Платформа предлагает премиальные бренды для любителей класса люкс.
  2. Удобство использования. Каждый может стать продавцом или покупателем. Покупателю достаточно изучить каталог, выбрать товар и оплатить. Интуитивно понятный интерфейс и поддержка персональных менеджеров 24/7 делают процесс легким. Продавцы могут легко загружать свои товары, а комиссия на платформе средняя по рынку.
  3. Безопасность сделок. Все финансовые операции проходят через банковскую систему, что защищает обе стороны. Каждая транзакция осуществляется официально через платформу, что повышает доверие.
  4. Профессиональная аутентификация. Специалисты Hunters, имеющие международные сертификаты и богатый опыт, проверяют каждый товар на сделке. Лоты проходят тщательную проверку с выдачей сертификата на подлинность, что гарантирует оригинальность.

Наталия Радзиняк, соучредитель компании, отмечает, что приложение разрабатывалось два года с целью создать простой и удобный личный кабинет, где пользователи могут одновременно совершать покупки и продажи.

hunters2.jpeg

Гарантия оригинальности, безопасность средств и индивидуальный подход — три принципа работы платформы Hunters, которая на протяжении 10 лет уверенно занимает свою позицию на российском рынке ресейл-платформ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

12-летний криптомошенник обманул инвесторов на тысячи долларов, но потерял миллионы. Обманутые вкладчики наябедничали его маме

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60%

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

Google 15 лет дрессирует сотрудников: Нужно постоянно чистить переписку и не болтать лишнего

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще