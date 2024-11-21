Rutube заключил стратегическое партнерство с Indoor TV

Видеохостинг Rutube, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг» продолжает развивать собственную видеосеть благодаря сотрудничеству с Indoor TV. Информационные и развлекательные ресурсы Рунета используют плеер Rutube. Теперь их список пополнился компанией Indoor TV, специализирующейся на трансляции видеоконтента на экранах в общественных местах, таких как торговые центры, магазины, аэропорты, вокзалы и др. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Для платформы это возможность опробовать новый формат дистрибуции контента. За счет высокой проходимости людей Indoor TV станет инструментом для привлечения внимания аудитории и увеличения охватов.

Кроме того, Rutube расширит собственную библиотеку за счет контента Indoor TV. Управляющий партнер Indoor TV Андрей Бургарт отметил, что в текущее время компания ориентирована на российский продукт, в связи с чем трансляции были переведены на Rutube. На платформе появится канал с видео, созданными с помощью искусственного интеллекта при содействии продакшена Indoor TV.

Компания сможет монетизировать предоставленный контент не только на самом видеохостинге, но и на сайтах, включенных в видеосеть. Это станет возможно благодаря работе с рекламной платформой Rutube Media. Рекламодатели, использующие сервис, могут не только размещать in-stream видеорекламу, но и настраивать ее показ в зависимости от контекста и аудитории каждого ресурса, что позволяет более эффективно планировать бюджеты и управлять охватами кампаний.