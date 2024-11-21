Semantex.ECOM для брендов и продавцов: новый сервис для управления репутацией на маркетплейсах

На мультиплатформе Semantex представили новый продукт — Semantex.ECOM — инструмент мониторинга отзывов, рейтингов и товарных предложений на популярных маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители Semantex.

С помощью сервиса можно влиять на продажи путем формирования правильного образа бренда на маркетплейсах. Сбор данных происходит в реальном времени, позволяя продавцам оперативно реагировать на негативные отзывы и изменения рейтингов в карточках. При стартовом мониторинге сервис собирает до 1000 отзывов под каждым товарным предложением в ретроспективе. Также пользователи могут отслеживать информацию о ценах и наличии товаров.

Сбор отзывов и данных по всем товарным предложениям автоматизированный, что существенно экономит временные ресурсы и позволяет сократить дистанцию между покупателем и поставщиком и, как следствие, повысить лояльность первого. Кроме того, на платформе доступна функция тегирования тем в отзывах, что позволяет определять критерии потребительского выбора и улучшать продукты на базе данных опыта пользователей.

Ольга Калашникова, СЕО Semantex: «Сделать работу на маркетплейсах максимально быстрой и эффективной реально с помощью подходящих под ваши задачи технологических сервисов. Отзывы — ценный инструмент не только для покупателей, но и продавцов — и мы понимаем, как важно для брендов знать мнение своих клиентов и грамотно управлять этими данными. Многочисленные исследования уже давно доказали, что положительные рекомендации и высокие рейтинги помогают повысить видимость карточек товарных предложений внутри маркетплейса, что напрямую влияет на продажи»‎.

Сегодня на мультиплатформе Semantex представлены сервисы Semantex.SERM (анализ ресурсов поисковой выдачи) и Semantex.ECOM, — также скоро появится инструмент для анализа поискового спроса Semantex.TRENDS.