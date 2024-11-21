В «Яндекс Еде» появился новый тариф, снижающий стоимость доставки

«Яндекс Еда» начала тестировать новый тариф доставки «Выгодно». Благодаря новому инструменту сервис снизит нагрузку на свою логистическую систему, а клиенты ― сэкономят на доставке еды, когда она не нужна срочно и есть возможность подождать. Заказ привезут немного позже — через 1-2 часа, при этом стоимость доставки будет ниже на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Тариф появился в ответ на запросы аудитории: по данным внутренних опросов, более половины пользователей сервиса готовы подождать доставку, чтобы ее стоимость была ниже. Ранее сервис провел эксперимент, в котором предлагал скидку за более длительное ожидание ― с такой опцией оформлялся каждый десятый заказ.

Сейчас инструментом может воспользоваться 20% пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2024 г. «Еда» планирует запустить тариф «Выгодно» во всех городах присутствия сервиса.

Новый тариф действует только в зонах доставки пешими и велокурьерам: на такие районы приходится большинство заказов на сервисе. Благодаря инструменту у «Еды» будет больше времени, чтобы найти курьера на конкретный заказ. Для курьеров и ресторанов заказ будет выглядеть как и при стандартном тарифе: заведение начнёт готовить еду только после назначения курьера, а значит, еда не остынет в дороге.

Помимо нового тарифа в «Яндекс Еде» есть рекомендации, которые помогают экономить на доставке во время высокого спроса. Например, сервис может посоветовать собрать корзину побольше, немного подождать или забрать заказ самостоятельно: тогда приложение покажет расстояние до выбранного ресторана. Советы и другую информацию о доставке сервис показывает в карточке каждого заведения.