«Яндекс Браузер для образования» расскажет школьникам, как защищать свои данные в интернете

Команда «Яндекс Браузера для образования» совместно с «Яндекс Учебником» разработала бесплатный онлайн-курс для учащихся 7-9 классов, посвященный базовым правилам безопасного поведения в интернете. В формате квеста школьники будут учиться распознавать мошеннические сайты, защищать свои аккаунты и создавать надежные пароли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По статистике, около 72% школьников сталкиваются с мошенничеством в интернете. «Яндекс Браузер» ежедневно блокирует более 600 новых мошеннических доменов, многие из которых маскируются под игровые сайты, предлагая бесплатные бонусы, ранний доступ к играм или участие в турнирах с призами. Часто ссылки на такие ресурсы распространяются через письма, социальные сети или игровые чаты. При переходе по ним школьников перенаправляют на фальшивую страницу, где просят ввести данные для входа. В результате их учетные данные попадают к злоумышленникам.

Чтобы сформировать у школьников цифровую грамотность и дать практические знания для защиты от распространенных онлайн-угроз, «Яндекс Браузер для образования» и «Яндекс Учебник» разработали специальные интерактивные уроки. Они помогут узнать, какие действия в интернете могут привести к краже персональных данных, зачем нужна двухфакторная аутентификация и как создавать надежные пароли.

Курс уже доступен для всех бесплатно на платформе «Яндекс Учебник». Он состоит из двух уроков длительностью 20-25 минут. Первый посвящен надежной защите аккаунтов, а второй — выявлению фишинговых сайтов. Учителя могут использовать курс в работе, например, разобрать задание на уроке информатики или предложить ученикам пройти дома самостоятельно.

«Яндекс Браузер для образования», разработанный на основе «Яндекс Браузера для организаций», позволяет обеспечить безопасность учеников и учителей. Он создан специально для использования в учебных заведениях. Эта версия «Браузера» позволяет автоматически очищать внесенные данные после уроков и настраивать фильтрацию контента, ограничивая доступ к развлекательным и потенциально опасным ресурсам.

В «Яндекс Браузере» для дополнительной защиты работают нейросети, которые проверяют сайты на наличие угроз. Если страница подозрительно похожа на фишинговую, запускается дополнительная проверка: алгоритмы анализируют дату создания ресурса, частоту посещений, способ перехода — напрямую или по ссылке, и другие факторы. Такие технологии помогают защититься даже от новых видов мошенничества, например, поддельных приложений банков.

«Яндекс Учебник» — это бесплатная платформа, на которой собраны материалы полного школьного курса информатики. Задания на платформе разработаны экспертами «Яндекса» с учетом федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Курсы по программированию для 7-9 классов вошли в перечень ЭОР. Платформой пользуются больше 1 млн учеников и каждый четвертый учитель информатики в России.