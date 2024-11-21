CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Карты» научились строить маршруты с учетом теплых остановок транспорта

В «Яндекс Картах» появились специальные маршруты на для регионов России с суровыми зимами. Они строятся с учетом отапливаемых остановок и позволяют меньше мерзнуть в ожидании общественного транспорта. В приложении такие маршруты называются комфортными и отмечены значком подогрева. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Комфортные маршруты доступны для жителей ХМАО, ЯНАО, Якутии, Чукотки, Красноярского края, Омской и Мурманской областей. Карты разметили более 600 отапливаемых остановок в этих регионах.

Чтобы построить комфортный маршрут, «Карты» анализируют исторические данные о температуре, расстояние до отапливаемой остановки и время ожидания транспорта. Если получится найти вариант пути, который позволит дольше оставаться в тепле, он будет первым в списке. Такой маршрут может занимать немного больше времени, но позволит пользователям добраться до точки назначения в тепле.

Кроме того, теперь в «Картах» можно проверить, есть ли отопление на конкретной остановке. Достаточно открыть ее карточку и найти сверху подпись «Отапливается».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

12-летний криптомошенник обманул инвесторов на тысячи долларов, но потерял миллионы. Обманутые вкладчики наябедничали его маме

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60%

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Google 15 лет дрессирует сотрудников: Нужно постоянно чистить переписку и не болтать лишнего

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще