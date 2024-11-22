44% россиянок, проходящих образовательные курсы во время декрета, хотят получить новую профессию

Россиянки, находящиеся в декрете или отпуске по уходу за ребенком, активно проходят образовательные курсы. 28% обучаются прямо сейчас, 11% завершили обучение, будучи в декретном отпуске, а 31% планируют начать учиться в этот период. Главной мотивацией для них становится желание подрабатывать во время декрета или сменить профессию после него. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Яндекс Практикума», проведенного в преддверии Дня матери. Его участницами стали более тысячи женщин. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Зачем молодые мамы идут учиться

Главные цели, которые респондентки ставят перед собой в период обучения, – это подработка во время декрета (62%), получение новой профессии, чтобы работать по ней после выхода из него (44%), и общее развитие (33%).

По завершении отпуска по уходу за ребенком 34% девушек хотят работать удаленно, а 23% — гибридно (частично в офисе, частично удаленно). Вернуться к полной занятости в офисе хотели бы 16% опрошенных, а перейти на фриланс — 12%. Частичную занятость в офисе предпочитают 10%.

78% участниц опроса также отметили важность помощи в трудоустройстве после прохождения обучения.

Чему учатся женщины во время декрета

Большинство (63%) из тех, кто обучается или собирается проходить курсы, выбирают digital-профессии. Самым популярным направлением в этой области оказался дизайн: графический и веб-дизайн, а также дизайн интерфейсов и приложений — его предпочитают 26% женщин в декрете. Следующие по востребованности — редактура, копирайтинг, SMM (18%), маркетинг и digital-реклама (17%) и ИT, программирование и анализ данных (13%).

Кроме того, молодые мамы изучают такие направления, как психология и социология (24% опрошенных), красота и косметология (21%), кулинария (15%), уход за ребенком и воспитание (15%), а также иностранные языки (14%).

Как молодые мамы выбирают курсы

Что касается оптимальной продолжительности курсов, то 42% респонденток отдают предпочтение программам продолжительностью до 3-х месяцев. Еще 26% выбирают обучение длительностью от 3-х месяцев до полугода, а 13% — от шести до восьми месяцев. Наконец, 12% будущих мам хотели бы учиться не более месяца.

Возможные барьеры

Несмотря на желание пройти обучение, большинство участниц опроса могут уделять этому лишь по несколько часов в неделю: менее 3 часов – 32%; от 4 до 8 часов – 38%; от 9 до 12 часов –16%; от 13 до 15 часов – 6%; от 16 до 20 часов – 4%; более 20 часов – 2%.

На пути к прохождению курсов существует ряд других барьеров. Женщины откладывают обучение не только из-за нехватки времени (51%), но и из-за невозможности отвлечься от воспитания ребенка (41%) или финансовых трудностей (39%). Также 18% опрошенных не уверены, что смогут применить полученные знания, а 17% сомневаются в своих силах.