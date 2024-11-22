HiFi-стриминг «Звук» представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом

HiFi-стриминг «Звук» анонсировал новый функционал — «ГигаМикс», который использует искусственный интеллект для создания персонализированных музыкальных подборок. С его помощью пользователи смогут быстро и легко находить музыку, идеально подходящую под настроение, время дня или конкретную ситуацию. Об этом CNews сообщили представители стриминга «Звук».

Алгоритмы «ГигаМикса» анализируют музыкальные предпочтения пользователя и подбирают композиции, исходя из контекста запроса. Для создания плейлиста достаточно ввести любое описание, будь то настроение, жанр или активность, и через несколько секунд на экране появится подборка, соответствующая запросу.

В условиях огромного потока новинок, по данным Звука это более 60 тыс. треков ежедневно, — «ГигаМикс» помогает пользователю быстро найти нужные композиции, экономя время на поиске и позволяя сосредоточиться на наслаждении музыкой.

«ГигаМикс» учитывает множество факторов, чтобы подобрать треки, которые идеально подойдут под текущее настроение или задачу. Пользователи могут запросить музыку для утреннего кофе, спортивной тренировки или даже создания особой атмосферы для работы. Алгоритм также поможет открыть новые треки, которые соответствуют музыкальным предпочтениям и настроению, но которые пользователь, возможно, не нашел бы сам.

Такой подход позволяет не только повысить вовлеченность существующих слушателей, но и привлечь новую аудиторию, которая ищет инновационные и при этом простые способы взаимодействия с миром музыки.

«ГигаМикс» позволяет превратить обычное прослушивание музыки в персонализированное приключение. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет избавиться от рутины и настроить музыку под любое событие. Помимо этого, пользователи могут сохранить понравившиеся подборки в разделе «Коллекция» и возвращаться к ним в любое время.

Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi-стриминга «Звук»: «Мы стремимся окружить пользователя подходящей музыкой в любой момент жизни. Задача «Звука» — сделать так, чтобы любимые и новые треки находили слушателя сами, подстраиваясь под его контекст, настроение и вкусы. Модели искусственного интеллекта, лежащие в основе ГигаМикса, постоянно обучаются и совершенствуются, чтобы предлагать еще более точные подборки и качественно обрабатывать даже самые нестандартные запросы. Мы создали такой инструмент, который сможет не только генерировать уникальные плейлисты, но и заботливо и чутко сопровождать слушателя в любом контексте, делая его будни ярче».

Чтобы создать собственную подборку с помощью «ГигаМикса», необходимо открыть приложение «Звук», зайти в плейлисты раздела «Коллекция», нажать на «Создать плейлист» и выбрать «ГигаМикс-плейлист». Затем понадобится ввести свой запрос или выбрать один из предложенных. А чтобы запрос получился более точным, можно описать желаемые ситуацию, жанр, темп, эпоху, язык и настроение. Осталось лишь сохранить готовый плейлист и наслаждаться музыкой.