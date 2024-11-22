МТС познакомит пермяков с ожившими героями сказок народов Севера

Цифровая экосистема МТС представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут пермякам в изучении сразу нескольких национальных языков и оживят персонажей произведений. Книга будет доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате на сервисе «Строки» от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных сказок народов Крайнего Севера, которые были собраны со слов коренных жителей фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры, а затем переведены на русский и родной язык. К примеру, один из авторов сказок – собиратель фольклора народа ханты, а автор аудиоверсий – эксперт в области ненецкого языка. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера МТС передаст сборники в библиотеки и образовательные организации ЯНАО, Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы.

«Сегодня вопрос сохранения языков коренных народов России, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, стоит очень остро, как и сохранение национальной идентичности носителями этих языков. Мы решили помочь в этом представителям народа манси, проживающим в нашем крае, а также познакомить пермяков с языками и культурой жителей труднодоступных северных регионов. Для этого мы создали проект, в котором смогли объединить цифровые решения нашей экосистемы, современный доступный даже детям формат и фольклор нескольких народов Крайнего Севера. В манге с помощью AR-технологий мы оживили самые яркие фрагменты народных сказок, встроили обучающие фрагменты и разговорники. Уверена, что такой цифровой сборник сказок будет интересен жителям Пермского края и полезен народу манси, проживающему также в нашем регионе», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект создан при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа. Партнером проекта выступила российская социальная сеть Looky, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Севера» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный прототип.