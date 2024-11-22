CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Онлайн-кинотеатр Okko запускает игры

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о запуске серии игр внутри сервиса.

Раздел «Игры» в Okko доступен для пользователей SmartTV и содержит порядка 10 игр, таких как «Лига Пенальти» с прогрессивными игровыми механиками, классическая «Змейка», ностальгическая «Ну, погоди!» и другие. Каталог игр в Okko будет пополняться.

«Лига Пенальти» позволяет выбрать команду, выступающую в Лиге чемпионов УЕФА, и забивать в игре мячи за любимый клуб, пополняя общий рейтинг голов. Бросая вызов болельщикам других клубов, пользователь вносит свой вклад в успех команды через интерактивную поддержку. За время тестового запуска десятки тысяч участников уже успели забить миллионы голов.

Игры органично встраиваются в пользовательские сценарии Okko, дополняя представленный контент. Ожидая матч Лиги чемпионов УЕФА, пользователь может занять время футбольной аркадой, или расслабиться между просмотром фильмов. Юные зрители могут поиграть вместе с любимыми героями мультиков и пройти игровые квизы.

Игровые квизы, реализованные как в детском, так и во взрослом профиле Okko, предлагают маленькому зрителю проверить свои знания и навыки, а после предложат контент, восполняющий пробелы. Например, неправильно ответив на вопросы о цветах светофора и видах деревьев, ребёнок увидит подборку образовательных мультиков на эти темы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

В России запретили публиковать техническую информацию и даже статистику о VPN-сервисах

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Замедление и блокировка интернета на корню губят всю ИТ-индустрию. Основной удар приходится на удаленщиков

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Россиян все-таки допустят до 5G. Операторам могут дать льготные кредиты на строительство сетей нового поколения, но лишь в 16 городах

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще