realme запускает продажу флагманского смартфона GT 7 Pro на AliExpress

22 ноября на AliExpress состоялась премьера флагманского смартфона от realme. Модель GT 7 Pro уже доступна для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Об этом CNews сообщили представители realme.

Новый флагман realme GT 7 Pro сочетает в себе новые стандарты производительности, качества съемки и дизайна среди смартфонов премиум-класса. Фишка смартфона — мощнейший процессор Snapdragon 8 Elite. Это самый передовой чипсет от Qualcomm, выполненный по новейшему 3-нанометровому техпроцессу TSMC. За счет этого устройство отличается высокой производительностью и энергоэффективностью, успешно справляется с работой в режиме многозадачности. Двухъядерная архитектура Qualcomm super core гарантирует быструю обработку данных без перегрева устройства.

Смартфон оснащен тройной камерой Sony, включающей основной модуль IMX 906 с разрешением 50 Мп, широкоугольный объектив IMX 355 с углом обзора 112°, а также перископный модуль IMX 882 с 3-кратным увеличением. Благодаря инновационному алгоритму Al Zoom Ultra Clarity снимки, сделанные на большом расстоянии, остаются чистыми и детализированными. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69, что позволяет пользователям возможность снимать под водой. realme GT 7 Pro доступен в двух вариантах цвета — оранжевый и серый.

realme запускает продажу флагманского смартфона GT 7 Pro на AliExpress

Впервые в индустрии realme и Samsung Display объединили усилия для создания первого в мире плоского флагмана на базе технологии Eco2 OLED Plus. Этот дисплей имеет диагональ 6,78 дюйма, он отличается частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и максимальной яркостью 6500 нит, обеспечивая визуальную четкость и насыщенность цветов. Частота отклика на касание составляет 2600 Гц, что делает взаимодействие с экраном максимально плавным и отзывчивым.

Система охлаждения Iceberg Dual VC Cooling площадью 11 480 мм² обеспечивает эффективное рассеивание тепла, позволяя устройству работать на полную мощность без перегрева. А технология Ultra Touch улучшает точность и скорость реакции сенсора в игровых приложениях, что позволяет полностью погрузиться в игру.

realme GT 7 Pro получил аккумулятор емкостью 6500 мАч с кремниево-углеродным катодом — самый вместительный в своем классе. В устройстве сверхбыстрая зарядка мощностью 120 Вт: всего за 14 минут устройство заряжается до 50%, а полная зарядка занимает лишь 37 минут. Смартфон работает на основе Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0.

Цена на realme GT 7 Pro, с учетом всех скидок, стартует от 62,45 тыс. руб.