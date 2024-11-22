«ВКонтакте» запустит новую программу поддержки авторов оригинального контента

Команда социальной сети «ВКонтакте» проанализировала активность пользователей и выявила ключевой тренд 2024 г.: оригинальный контент выигрывает конкуренцию за внимание. В условиях постоянно растущего объёма информации аудитория отдаёт предпочтение уникальному и новому контенту, который вызывает эмоциональную связь с авторами.

По данным исследования, авторы оригинального контента опережают остальных по ключевым метрикам. Конверсия в подписки на таких авторов выше на 40%, чем на тех, кто дублирует чужие материалы или переводит контент из иностранных источников. Оригинальные публикации получают на 30% больше лайков и на 91% больше комментариев. Пользователи на 11% чаще переходят на страницы оригинальных авторов. Эти факторы позитивно влияют на охват: записи получают на 23% больше внимания аудитории, чем публикации с заимствованным контентом.

«В 2025 г. платформа запустит новую программу поддержки авторов оригинального контента в востребованных форматах: клипах, видео и текстах. Инициатива направлена на популяризацию авторов, которые создают уникальный контент и развитие их творческого потенциала, — отметил директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев. — Поддержка авторов оригинального контента — наш стратегический приоритет. Уникальный контент стал основой для формирования устойчивой связи между авторами и их аудиторией. Программа поддержки предоставит авторам больше возможностей инвестировать в создание качественного контента, что впоследствии усилит и пользовательский опыт».