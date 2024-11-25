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RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве

Пользователи «РОСА Мобайл» получат доступ к каталогу приложений с помощью RuStore. Они смогут скачивать, устанавливать и обновлять мобильные приложения. Благодаря встроенному эмулятору Android, работающему в защищенном и изолированном контейнере ОС «РОСА Мобайл», пользователи смогут безопасно устанавливать и запускать популярные приложения на своих устройствах. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Безопасность пользователей обеспечивается на нескольких уровнях: защищенный контейнер обеспечивает изоляцию Android-приложений от основной системы, а все приложения в RuStore проходят обязательную модерацию и проверяются с помощью систем антивируса.

Интеграция RuStore в экосистему РОСА помогает удовлетворить спрос на российские решения и гарантирует защиту данных.

«Основная задача RuStore — обеспечить удобную и безопасную дистрибуцию приложений в России. Благодаря нашему сотрудничеству с НТЦ ИТ РОСА пользователи «Р-Фон» смогут устанавливать, скачивать и обновлять все привычные приложения», — отметил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

«Интеграция RuStore в нашу экосистему — это значимый шаг в создании безопасного цифрового пространства для российских пользователей. Мы уверены, что это сотрудничество укрепит доверие пользователей к нашим решениям», — сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

«РОСА Мобайл» — российская операционная система для мобильных устройств, разработанная НТЦ ИТ РОСА, с акцентом на безопасность, стабильность и удобство использования. В экосистему РОСА входят такие продукты, как собственный магазин нативных приложений «РОСА Маркет», мессенджер «РОСА Мессенджер» и MDM-система «РОСА Контроль» для корпоративных клиентов.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS, ОС «Аврора», который разрабатывает VK. В магазине представлено более 45 тыс. игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.

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