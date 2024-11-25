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Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV

Российский видеохостинг Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV, используя сервис облачного плейаута от «Синтерры Медиа», цифрового партнера индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. Rutube TV – новый круглосуточный телеканал, нацеленный на молодую аудиторию. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В эфире канала – новости шоу-бизнеса, истории успеха, развлекательные программы и Rutube Originals, созданные специально для молодой аудитории. Роскомнадзор зарегистрировал телеканал 7 октября 2024 г., и вскоре Rutube TV получит универсальную вещательную лицензию для распространения в кабельных сетях.

Сервис облачного плейаута от «Синтерры Медиа» – это комплексный продукт, позволяющий оказывать услуги предэфирной подготовки, сборки и выпуска в эфир телеканалов с наложенной защитой в области ИБ. Сервис, включая кибербезопасность, организован полностью на отечественном ПО и оборудовании.

«Сотрудничество с «Синтеррой Медиа» позволило нам оптимизировать затраты на производство телеканала и сосредоточиться на творческой стороне дела. Успешное партнерство с «Синтеррой Медиа» вселяет в нас уверенность в том, что мы сможем эффективно масштабировать полученный опыт на будущие проекты», – сказал главный редактор Rutube TV Вадим Андреевич.

«Доверие Rutube к экспертизе «Синтерры Медиа» в сфере производства телеканалов – это признание наших профессиональных качеств и подтверждение того, что «Синтерра Медиа» является надежным партнером, способным обеспечить высочайший уровень качества в реализации медиапроектов. Мы продолжаем сотрудничество с Rutube, вместе реализовывая амбициозные проекты в мире телевидения», – отметил генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

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