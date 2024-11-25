Сервис для продавцов от Модульбанка получил авторизацию Wildberries

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries включил сервис для продавцов от Модульбанка в перечень авторизованных сервисов. Это значит, что «Модульселлер» поддерживает все необходимые требования и протоколы WB Open API и помогает продавцам Wildberries развивать и оптимизировать бизнес. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

С «Модульселлером» можно управлять карточками товаров и ценами, отслеживать ключевые показатели бизнеса и товарные остатки, отвечать на отзывы и вопросы, настраивать рекламу и анализировать рынок из одного окна в личном кабинете банка. Эти и другие инструменты доступны клиентам банка на тарифах для продавцов.

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 г. в Модульбанке появились специальные тарифы для продавцов, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления своими средствами – включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 10 валютах. В 2023 г. Модульбанк запустил «Маркет Карту» для продавцов на маркетплейсах.

За годы работы Модульбанк подключил более 25 тыс. продавцов, накопил экспертизу на этом рынке и запустил целый набор нефинансовых сервисов. Среди них — бесплатный сервис аналитики – «МаркетМетрика», который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна – «Модульселлер», собственный «Центр дизайна» с профессиональной фотостудией, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также продавцам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.