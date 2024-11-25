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Смоленская Кукуевка впервые вышла в эфир с МТС

МТС сообщает о запуске сети LTE в коттеджном поселке Кукуевка, который расположен на берегу круглогодичной туристической зоны отдыха - незамерзающего Десногорского водохранилища. Теперь местные жители и приезжие смогут провести здесь новогодние каникулы, порыбачить и поплавать, оставаясь на связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кукуевка находится в 13 километрах от Десногорска в объезд водохранилища, площадь которого занимает 64 кв. километра. МТС установила новое телеком-оборудование в центре коттеджного поселка, в котором разместились дома и дачи СНТ «Десна», «Строитель» и «Залив». Теперь голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с пользуются более 100 местных жителей, многие из которых живут в капитальных домах круглый год.

Также благодаря стабильной сети МТС поселок стал более привлекателен для туристов, которые приезжают порыбачить: в теплом Десногорском море, водосброс от Смоленской АЭС в которое производится при температуре 25-27 градусов, водятся не только толстолобик, сазан, белый амур, окунь, лещ, судак, плотва, щука и карась, а также рак и пресноводные креветки.

На связи теперь и дайверы, которые съезжаются к Кукуевке со всей страны. Средняя глубина водохранилища составляет 6-9 метров, а максимальная – 22 метра. Приезжая к десногорским берегам, пловцы могут теперь пользоваться навигатором и всеми цифровыми сервисами при устойчивом сигнале LTE.

«Поселок Кукуевка – одна из самых удивительных и динамично развивающихся территорий для отдыха в регионе. На берегу теплого водоема возводят дачи не только смоляне, но и москвичи, и жители других регионов. Многие предоставляют свои дома и участки в аренду туристам, которые приезжают заняться дайвингом, рыбалкой и подледной видеорыбалкой на дальних берегах водохранилища. Запуск скоростного мобильного интернета позволит местным жителям и приезжим совершенствовать сферу обслуживания и туристические услуги, вести блоги, удаленно учиться и работать», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала сеть во всех районах Десногорска, обеспечив бесшовное покрытие голосов связью и мобильным интернетом на территории города и подъездных трасс.

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