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17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу

Компания IntellectMoney подвела итоги первого месяца работы SberPay в онлайн-магазинах, подключенных через ее платформу. Более 50% пользователей, оплачивающих покупки в магазинах-партнерах IntellectMoney, выбрали SberPay, что обеспечило этому способу оплаты 17% от общего числа транзакций. Инструмент также продемонстрировал эффективность, снизив количество ошибок при вводе данных карт на 20%. Об этом CNews сообщили представители IntellectMoney.

Наиболее популярными категориями покупок стали: цифровые товары (45% от всех оплат) — электронные книги, онлайн-игры, онлайн-курсы; образование (12%) — оплата обучения в вузах и колледжах; туризм (5%) — покупка билетов и туристических услуг.

В отличие от общероссийской структуры e-commerce, где лидируют одежда, электроника и товары повседневного спроса, клиенты IntellectMoney в основном представляют средний и малый бизнес, который активно использует платформу для продажи специализированных услуг, таких как цифровые продукты и образовательные курсы.

Для оплаты покупок через SberPay пользователю достаточно выбрать этот метод оплаты на сайте магазина и подтвердить платеж в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». В зависимости от устройства клиента оплата может осуществляться через push-уведомление или SMS. Для владельцев смартфонов с NFC-модулем доступна возможность бесконтактной оплаты.

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